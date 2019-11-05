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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارة Aston Martin DBS Superleggera Volante في دبي
وصلت سيارة Aston Martin DBS Superleggera Volante إلى دبي هذا الأسبوع، وهي سيارة تستشهد بها الشركة باعتبارها أسرع سيارة قابلة للتحويل صنعتها على الإطلاق.
تومض الكاميرات أثناء دخول السيارة ذات الألوان الزاهية، مع انتظار عدد من المتحمسين لمشاهدة السيارة الأسطورية.
كان لدى المهندسين موجز بسيط حول الديناميات القوية، والتوازن القوي والأداء المذهل للسيارة.
السيارة مدعومة بمحرك V12 توربو مزدوج سعة 5.2 ليتر من طراز أستون مارتن، يوفر سرعة قصوى تبلغ 340 كيلومتر في الساعة، وسيكون بإمكان السائقين الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط.
وهذا النوع من الفخامة لا يأتي بثمن منخفض، حيث يبلغ سعر السيارة 1.3 مليون درهم.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الشرق الأوسط اعتبارًا من نوفمبر 2019، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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