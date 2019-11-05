انطلاق الدورة الثانية من «بطولة بناة المدينة الشباب»

دبي (وام) أعلنت «بطولة بناة المدينة الشباب» - التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي - انطلاق دورتها الثانية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية الحالية واقتراح الخدمات الحكومية المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفكارهم التي ستثري عملية تقديم الخدمات، ودراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية.

وتستهدف البطولة الشباب من طلبة المدارس من عمر 11 - 18 عاماً في فئتين رئيستين الأولى «تحسين الخدمات الحكومية»، والثانية «اقتراح خدمات حكومية مستقبلية جديدة لم تقدم مسبقاً من قبل الجهات الحكومية».

وتستمر عملية استقبال المشاركات اعتباراً من اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae وسيتم بعدها تقييم الأفكار كافة من قبل لجنة تحكيم من خبراء في مجال الخدمات الحكومية لاختيار الفرق الفائزة بناء على معايير البطولة والتي تعتمد على الابتكار، الاستدامة، الأثر، والجدوى، وسيتم الإعلان عن الفريقين الفائزين «فريق لكل فئة» وتكريمهم خلال «ملتقى حمدان» لعام 2019، وسيحصل كل فريق فائز على جائزة مقدارها 30.000 درهم.

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