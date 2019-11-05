«الوطني للأرصاد» يُسلّط الضوء على تجربة الإمارات في الاستمطار

سيؤول ( الاتحاد)

شارك وفدٌ المركز الوطني للأرصاد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في الورشة الدولية التي تستضيفها عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والابتكارات في مجال تعديل الطقس. وتناولت الورشة التي ألقى خلالها الدكتور عبدالله المندوس، الكلمة الافتتاحية بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار العالميين في أبحاث علوم الاستمطار، العديد من القضايا الملحة المتعلقة بتعديل الطقس، كاستخدام منهج الملاحظة والتجارب والنماذج العددية الخاصة بفيزياء السحب وتعديل الطقس.

ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تُشكّل هذه الورشة فرصة ممتازة لتعزيز روابطنا القوية مع أبرز العلماء والمؤسسات العلمية، حيث ينفذ برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على مدار العام عدداً من جولات التعاون البحثي والمشاركات في الفعاليات الدولية المتخصصة بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، فضلاً عن استشراف مستقبل الأبحاث من أجل وضع الخطط اللازمة لمواكبة التطور في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالاستمطار، واستدامة مصادر المياه، لاسيما في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم».

وعلى هامش الورشة، اجتمع أعضاء الوفد مع فريق البروفيسور إريك فريو، الحاصل على منحة الدورة الثالثة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، حيث استمعوا منهم حول التطور المحرز في مشروعهم البحثي المبتكر الذي يتمحور حول «مراقبة ورصد عملية تلقيح السحب بشكل مباشر باستخدام أنظمة الطائرات من دون طيار».