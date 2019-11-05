«مها» تتراجع إلى عاصفة مدارية في بحر العرب

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري «مها» من الدرجة الثانية، يتحرك باتجاه شمال غرب في وسط بحر العرب ثم ينحرف باتجاه شمال شرق صباح اليوم، ومن المتوقع أن يضعف تدريجياً ليصل إلى الدرجة الأولى ثم يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك في إطار متابعته لمستجدات أوضاع الحالة المدارية في بحر العرب، وتوقع المركز أن يكون التأثير المتوقع على الدولة اضطراب البحر في العمق، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من أمس إلى غدٍ، وفيما يتعلق بالوضع الحالي، فإن الإعصار المداري «مها» من الدرجة الثانية في شرق بحر العرب، عند خط عرض 18.6 شمالاً وخط طول 64.2 شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 165 – 175 كم/‏‏س.

وتوقع المركز أن يستمر اضطراب الموج في البحر خلال اليوم وغداً، وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف على معظم مناطق الدولة يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

كما توقع أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية والوسطى مع احتمال تشكل الضباب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصة على البحر غرباً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب آخر الليل في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

فيما يتوقع استمرار الاضطراب في موج البحر غداً الأربعاء، والطقس غائم جزئيًا إلى غائم أحياناً ومغبر نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية ظهراً مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الوسطى، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/‏‏س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.