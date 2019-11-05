«التقنية» تحصد الآيزو

دبي (الاتحاد) حازت كليات التقنية العليا شهادة الآيزو (ISO 27001) تأكيداً لنجاحها في تعزيز نظام التعامل الآمن والفاعل على مستوى إدارة المعلومات والمتعلقة بمجتمع الكليات ككل من طلبة وموظفين وعلاقاته الاستراتيجية مع الشركاء.

تسلم الجائزة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا من قبل المهندسة لميس مرقة المدير والشريك الإقليمي لشركة تي يو في انترسيرت المانحة للشهادة.

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