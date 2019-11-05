538 مخالفة «نقل مدرسي» في دبي

دبي (الاتحاد) نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤخراً، حملات تفتيشية على عدد من الحافلات المدرسية بلغ عددها 917 حافلة بواقع 50 مدرسة، وذلك في إطار حرصها على الوقوف على مدى التزام المدارس بالتشريعات والقوانين المعمول بها من أجل ضمان سلامة الطريق والطلبة.

وأكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطط موضوعة مسبقاً على مدار السنة الدراسية، وإنه تم استهداف المدارس الأكثر تعرضاً للمخالفات من خلال تحليل بياناتها العام الدراسي الماضي، إنه تم رصد 538 مخالفة تمركز معظمها في عدم التزام الجهة المُشغّلة لمسؤولياتها المنصوص عليها في القرارات الصادرة بموجبها.

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