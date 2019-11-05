انطلاق ثاني محطات «رحلة المستقبل 3.0»

دبي (الاتحاد) نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ثاني محطات النسخة الثالثة من برنامج «رحلة المستقبل 3.0» تحت عنوان «الابتكار الحكومي» بمشاركة عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الرؤى والتوجهات العالمية في مجال الابتكار في العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القدرات على اتخاذ القرارات في كل الظروف والعمل على الارتقاء بالخدمات وفق أفضل المعايير وإثراء بيئة الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تعكس محطة الابتكار الحكومي الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أولى الابتكار ضمن العمل الحكومي أهمية قصوى كضرورة لإيجاد حلول لمختلف التحديات الوطنية والارتقاء بالعمل الحكومي لمواكبة متغيرات العصر في كل المجالات، والوقوف على أبرز الحلول لتعزيز بيئة الابتكار في كل مؤسسات الدولة، وبناء القدرات والكوادر البشرية القادرة على تقديم أفكار غير تقليدية وإحداث طفرة في كل القطاعات وتعزيز تنافسيتها عالمياً».

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