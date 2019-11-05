جامعة الشارقة تحتفي بالأسبوع العربي للكيمياء

الشارقة (الاتحاد) نظم قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الشارقة صباح أمس، ندوة علمية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الإماراتية، وذلك بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء، والسنة الدولية للجدول الدوري 2019.

في بداية الندوة، رحب الدكتور رائد القواسمة رئيس قسم الكيمياء بالحضور مقدماً الشكر لإدارة جامعة الشارقة على دعمها المتواصل لكافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قسم الكيمياء على مدار العام، مؤكداً أهمية مثل تلك الندوات العلمية في مناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع المحلي وخدمة البيئة.

من جانبها، أشادت موزة الشامسي رئيس الجمعية الكيميائية بالتعاون المستمر بين الجمعية الكيميائية الإماراتية وقسم الكيمياء بكلية العلوم في العديد من المجالات.

وتناولت الندوة عرضاً لمجموعة من الأوراق المتخصصة ناقشت من خلالها عددا من المحاور في تفعيل الشراكة بين المجتمع والمؤسسات الاكاديمية، ومشاركة طلاب جامعة الشارقة في الجمعيات الكيميائية الهادفة لخدمة المجتمع المحلي والعالمي.

واختتمت الندوة بعرض مميز من التجارب العلمية والعملية في الكيمياء قام بها طلبة قسم الكيمياء في جامعة الشارقة كجزء من بحوث التخرج وعرض لبعض التجارب في المجالات الصناعية والبيئية والغذائية وفي مجال الطاقة البديلة.

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