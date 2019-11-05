افتتاح المرحلة الأولى من سوق السمك في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

افتتحت دائرة بلدية رأس الخيمة أمس المرحلة الأولى من تطوير سوق السمك الموجود في منطقة رأس الخيمة القديمة، وذلك بعد إنجاز متطلبات الصيانة والتطوير لهذا السوق الحيوي الذي يخدم كافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وانتقلت على إثر هذا الافتتاح كافة دكك بيع الأسماك البحرية المتنوعة التابعة لأصحابها إلى منطقة البيع الجديدة التي تمت إضافتها ضمن متطلبات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق، الأمر الذي أتاح الفرصة للمستهلكين من توفير احتياجاتهم المختلفة من الأسماك ضمن بيئة مناسبة وجاذبة توفر مختلف الخدمات العالية المستوى.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن الدائرة بدأت خلال يونيو الماضي تنفيذ متطلبات مشروع التطوير من سوق السمك المركزي والذي يخدم شريحة كبيرة من الأهالي والمقيمين في إمارة رأس الخيمة والذي يقدم ويطرح الأنواع البحرية المختلفة للأسماك وغيرها، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين لهذا السوق والارتقاء بها.

وذكر أن الدائرة افتتحت أمس المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تم خلالها نقل منصات البيع التي تواجدت في المقر المؤقت إلى المقر الرئيس ضمن صالة كبير تتوافر خلالها أهم الخدمات التي تضمن سلامة الأسماك، وتحافظ على جودتها إلى حين الانتهاء التام من المرحلة الثانية والأخيرة التي من المتوقع الانتهاء منها ديسمبر المقبل والتي ستشمل العديد من الخدمات والمرافق الحيوية، ومنها: منطقة المزادات وغيرها التي ستقدم الخدمة للجمهور المستهلك والعاملين في هذا السوق المركزي.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل، كما تم ذكره في السابق، الصيانة الشاملة للمبنى وجميع أقسام وملاحق السوق، وتوفير نظام تكييف مركزي جديد يراعى فيه متطلبات كفاءة الطاقة، مع توفير طاولات جديدة لعرض وبيع الأسماك من الإستانلس ستيل تشمل ثلاجة لحفظ الأسماك، وفقاً للمواصفات القياسية عند درجة حرارة (0 - 4) درجة مئوية وتغيير شبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء وجميع التشطيبات الداخلية واستبدال الأرضيات والجدران والنوافذ والأسقف والأبواب بنوعيات حديثة مطابقة ومعتمدة لأسواق السمك وأيضاً مخزن تبريد للأسماك.

وأكد أن المشروع يأتي ذلك ضمن رؤية واستراتيجية حكومة رأس الخيمة ودائرة البلدية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم اقتصاد الإمارة وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزيز تجربتهم، خلال التعامل مع الخدمات المقدمة بأسواق البلدية.