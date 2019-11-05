مؤتمر «تحديد ضحايا الكوارث» غداً

أبوظبي (الاتحاد) برعاية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، تنطلق فعاليات مؤتمر الإنتربول الدولي لتحديد ضحايا الكوارث (DVI) بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) غداً بفندق فيرمونت باب البحر أبوظبي تحت عنوان «تحديد هوية ضحايا الكوارث جانب أخلاقي وواجب إنساني».

وأكد العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث، بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات الدولية، لمواكبة مستجدات العمل الشرطي المتخصص.

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