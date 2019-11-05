مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن ينطلق غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي بدبي تحت رعاية معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

ويعد المؤتمر الوحيد المتخصص في مجال طب وجراحة الأذن على مستوى المنطقة، حيث يناقش آخر التطورات وأحدث ما توصل إليه الطب من علاجات وتقنيات في تخصص علم السمعيات وذلك بمشاركة نخبة من أطباء أمراض الأذن والأنف والحنجرة وأخصائي أعصاب الأذن والسمع والتوازن وأمراض الأذن بشكل عام.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 500 زائر ومشارك من 28 دولة حول العالم. في حين تضم أجندته لهذا العام ورشتي عمل و11 جلسة علمية، كما ستشهد فعالياته مشاركة نحو 46 محاضراً وخبيراً من داخل الدولة وخارجها.

ويناقش المؤتمر بشكل خاص مواضيع مهمة وبحوثا علمية مختصة في مرض الالتهاب المزمن في الأذن الوسطى، واضطرابات العصب الوجهي، وعملية ترميم طبلة الأذن، وجراحة عظمة الركاب ورأب العظيمات السمعية، وأمراض الدوار، وفقدان السمع، وجراحة قناة استاكيوس، وطنين الأذن، وجراحة قاعدة الجمجمة وعمليات زراعة قوقعة الأذن وزرع المعينات السمعية وغيرها من المواضيع الشيقة.

وتتضمن أجندة المؤتمر موضوعات تطرح لأول مرة ومنها فقدان التوازن لدى الأطفال، والتقنيات الجراحية الحديثة لعمليات زراعة القوقعة، وكذلك جلسة حوارية حول مستقبل الأجهزة السمعية القابلة للزرع.

وعلى هامش المؤتمر، تنعقد ورش عمل متخصصة خلال اليوم الأخير من المؤتمر وتستمر على مدار يومين متتاليين من 8-9 نوفمبر 2019، وتهدف إلى تحسين مهارات المشاركين وتكثيف خبرات الأطباء، وتتألف ورش العمل من التدريب العملي الأساسي والمتقدم على جراحة الجيوب الأنفية بالمناظير، وجراحة الأذن الوسطى وذلك باستخدام أعضاء بشرية.