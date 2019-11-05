5940 تأشيرة عادية للمواطنين الإماراتيين لبريطانيا في عام

أبوظبي (وام)

كشفت مسؤولة بريطانية أن المملكة المتحدة أصدرت 5940 تأشيرة عادية للمواطنين الإماراتيين خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2018.

وقالت جوليا لونغبوتوم، مديرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، إن ذلك يعني أن كل تأشيرة صدرت خلال ثلاثة أيام عمل في المتوسط، بينما تستغرق العملية 15 يوم عمل في العادة.

بالإضافة إلى التأشيرات التقليدية، أطلقت المملكة المتحدة نظام الإعفاء من الحصول على التأشيرات الإلكترونية EVW وهو نظام بديل للتأشيرات للمواطنين الإماراتيين منذ عام 2015، يتكون هذا النظام من أربع دول فقط، تمثل الإمارات واحدة منها. ويتيح نظام الإعفاء من الحصول على التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الإماراتيين السفر إلى المملكة المتحدة للسياحة، العمل، الدراسة أو العلاج الطبي لفترة تصل إلى ستة أشهر. كما يمكنهم السفر من دون تأشيرة من خلال استكمال استمارة إلكترونية قبل السفر بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.

وأكدت المسؤولة البريطانية أن كل التأشيرات الإلكترونية تتم معالجتها في غضون 24 ساعة بعد تقديمها.

ولدى سؤالها عن إمكانية فتح بوابات جواز السفر الإلكتروني عند نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة في بعض المطارات عبر المملكة المتحدة للمسافرين من دول أخرى، بما في ذلك دول الخليج العربي، قالت إن التغييرات الأخيرة التي أدخلت على العملية يجب مراقبتها قبل اعتمادها.

وقد أعلنت المملكة المتحدة في 20 مايو 2019 أن المسافرين المؤهلين من سبع دول غير أوروبية- أستراليا، كندا، اليابان، نيوزيلندا، سنغافورة، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يمكنهم استخدام بوابات جواز السفر الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة. وأضافت المسؤولة: «إن زيادة عدد الجنسيات المؤهلة لاستخدام بوابات جواز السفر الإلكترونية في مايو الماضي، تمثل تغييراً كبيراً في إجراءاتنا الحدودية، وتتطلب مراقبة قبل التفكير في إجراء أي تغييرات أخرى». وهناك حالياً 264 بوابة جواز إلكتروني عاملة في 15 مطاراً ومحطة قطار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مراكز مراقبة الحدود في فرنسا وبلجيكا المدارة من قبل المملكة المتحدة.

تستخدم تلك البوابات تقنية التعرف إلى الوجوه لمقارنة وجوه المسافرين للصور الموجودة في جوازات سفرهم.

وكانت تلك البوابات متاحة للمواطنين البريطانيين والأوروبيين منذ عام 2008، وسيتمكن المواطنون الأوروبيون من استخدامها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.