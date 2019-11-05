الامارات | 538 مخالفة لحافلات مدرسية ترصدها «طرق دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 538 مخالفة لحافلات مدرسية ترصدها «طرق دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، حملات تفتيشية على عدد من الحافلات المدرسية بلغ عددها 917 حافلة بواقع 50 مدرسة، وذلك في إطار حرصها على الوقوف على مدى التزام المدارس بالتشريعات والقوانين المعمول بها، من أجل ضمان سلامة الطريق والطلبة.

وأكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطط موضوعة مسبقاً على مدار السنة الدراسية، وأنه تم استهداف المدارس الأكثر تعرضاً للمخالفات، من خلال تحليل بياناتها العام الدراسي الماضي، وأن الحملة تم تنفيذها على 917 حافلة مدرسية بواقع 50 مدرسة، حيث تم رصد 538 مخالفة تمركز معظمها في عدم التزام الجهة المُشغّلة لمسؤولياتها المنصوص عليها في القرارات الصادرة بموجبها، وعدم وضع تصريح الحافلة في المكان المخصص له، إلى جانب مخالفات تتعلق بسائقي الحافلات، وغيرها. وأضافت: «حملاتنا على قطاع النقل المدرسي، تهدف إلى التحقق من كفاءة المشرفات وحصولهن على ترخيص مزاولة مهنة، ومدى التزام السائقين بقواعد سلامة الطلبة والطريق، إلى جانب التحقق من التزام المشغلين بالقوانين واللوائح، خصوصاً أن قطاع النقل المدرسي يحظى باهتمام حكومة دبي، وحرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق منظومة متكاملة من الأمن والأمان للطلبة، وبالتالي إسعاد أولياء الأمور، وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل المدرسي الجماعي».

• استهداف المدارس الأكثر تعرضاً للمخالفات، من خلال تحليل بياناتها العام الدراسي الماضي.