الامارات | مؤتمر دولي بدبي يدعو لتوطين وظائف الرعاية الصحية الرقمية في دول المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي بدبي يدعو لتوطين وظائف الرعاية الصحية الرقمية في دول المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد متخصصون مشاركون في «المؤتمر الخليجي الثاني لتطوير كوادر الرعاية الصحية الرقمية»، في دبي، أهمية توطين وظائف الرعاية الصحية الرقمية في دول المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات.

ونبه المؤتمر، في ختام أعماله، إلى أن نقص كوادر الرعاية الصحية المؤهلة للتعامل مع التقنيات الطبية الرقمية، يعد عقبة رئيسة في الاستفادة من التطبيقات الحديثة في القطاع الصحي بالدول العربية.

وقال الأخصائي بإدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية بهيئة الصحة بدبي ونائب رئيس شعبة الإمارات للمعلوماتية الصحية والمنسق العام للمؤتمر، الدكتور أسامة الحسن: «إن المؤتمر شارك به أكثر من 70 متحدثاً، يمثلون 20 دولة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث الممارسات في مجالات تطوير كوادر الرعاية الصحية الرقمية، بإشراف المجموعة الخليجية لتطوير كوادر الرعاية الصحية الرقمية ورعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية».

وأضاف: «هدف المؤتمر إلى دعم توطين كوادر الصحة الرقمية في دول مجلس التعاون، من خلال تصميم مناهج تعليمية متخصصة ومسارات مهنية جاذبة للكوادر الوطنية الشابة، تمهيداً لانخراطها في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الصحية ككل».

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من جانبه، قال استشاري طب الأسرة والمعلوماتية الصحية بكلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور عمرو بن أحمد جمال: «تضمن برنامج المؤتمر 10 ورش عمل تدريبية، متخصصة في مسارات الصحة الرقمية، من بينها ورشة لتصميم الكفايات المهارية لمسارات وظائف الصحة الرقمية، وتمت مناقشة إطار الكفايات المهارية للمعلوماتية الصحية والذي تم تطويره من قبل هيئة التخصصات الصحية كنموذج محلّي للمسارات الوظيفية للسعودية ودول الخليج، كما تم استعراض تجارب للوصول إلى المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية واحتياجات الصحة الرقمية».

جوائز التميز

تم خلال فعاليات المؤتمر إعلان جوائز التميز في مجال تطوير الكوادر الوطنية في الرعاية الصحية الرقمية، وفاز بأفضل مؤسسة صحية مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وإدارة تقنية المعلومات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات.

وفاز بجائزة أفضل مشروع صحي مشروع «موعد»، المقدم من وزارة الصحة بالسعودية، ومشروع الكفايات المهارية لتخصصات الرعاية الصحية الرقمية المقدم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفاز بفئة المنظمات الطوعية الجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية.