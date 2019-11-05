الامارات | انطلاق الدورة الثانية من «بطولة بناة المدينة الشباب» لتحسين الخدمات الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثانية من «بطولة بناة المدينة الشباب» لتحسين الخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «بطولة بناة المدينة الشباب»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن انطلاق الدورة الثانية للبطولة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية الحالية واقتراح الخدمات الحكومية المستقبلية، إضافة إلى تسليط الضوء على أفكار الشباب التي ستثري عملية تقديم الخدمات، ودراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية.

وتستهدف البطولة الشباب من طلبة المدارس من عمر 11 – 18 سنة في فئتين رئيستين، الأولى فئة تحسين الخدمات الحكومية، والثانية فئة اقتراح خدمات حكومية مستقبلية جديدة لم تقدم مسبقاً من قبل الجهات الحكومية.

وستستمر عملية استقبال المشاركات خلال الفترة من 5 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae، وسيتم بعدها تقييم كل الأفكار من قبل لجنة تحكيم من خبراء في مجال الخدمات الحكومية لاختيار الفرق الفائزة بناءً على معايير البطولة التي تعتمد على الابتكار، الاستدامة، الأثر، والجدوى، وسيتم الإعلان عن الفريقين الفائزين (فريق لكل فئة) وتكريمهم خلال ملتقى حمدان لعام 2019، وسيحصل كل فريق فائز على جائزة مقدارها 30 ألف درهم.

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وأكدت مدير أول مركز نموذج دبي، إيمان السويدي، أن إيمان القيادة بأفكار الشباب ينبع من رؤيتها الرامية إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الخدمات الحكومية، انطلاقاً من قدرات الشباب وإمكاناتهم، مشيرة إلى أن أفكار الشباب في بطولة العام الماضي أثبتت تمتعهم بوعي كبير يعكس طموحات وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤيته لمستقبل دبي، ويجسد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تفعيل دورهم للمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل أفضل للجميع.

وأضافت السويدي: «تتميز الدورة الحالية من البطولة بتقديم ورش عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث سيتمكن الشباب من خلالها من الالتقاء بممثلي الجهات لخلق فهم أعمق لديهم حول الخدمة، ومن ثم الخروج بمبادرات وحلول تسهم في تحسين الخدمات وتطويرها بالإمارة». وأعلنت اللجنة أنه يمكن لطلبة مدارس دبي من عمر 11-18 عاماً المشاركة في البطولة، على أن يكون العمل ضمن فريق عمل مكون من 3-5 طلبة من المدرسة نفسها. ويمكن للفريق الواحد المشاركة بفكرة واحدة لكل فئة من فئتي البطولة، على ألا تكون الأفكار قد تمت المشاركة بها في أي مسابقات وجوائز أخرى.

إطلاق البطولة

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «بطولة بناة المدينة الشباب» خلال «ملتقى حمدان» في ديسمبر 2017، بهدف إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية واقتراح الخدمات الحكومية المستقبلية. وشهدت البطولة في عام 2018 تفاعلاً كبيراً انعكس في عدد المشاركات من الشباب ومستوى الأفكار الإبداعية التي تم استلامها حول الخدمات الحكومية. وكرّم سمو ولي عهد دبي فريقين فائزين في «ملتقى حمدان» لعام 2018.