الامارات | اتهام امرأة بسبّ أخرى عبر رسائل نصية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام امرأة بسبّ أخرى عبر رسائل نصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واجهت محكمة الجنح في الفجيرة امرأة عربية بتهمة سبّ وقذف امرأة أخرى عبر رسائل نصية، إلا أنها أنكرت التهمة الموجهة إليها. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمة إلى المحاكمة، إذ وجهت رسائل نصية إلى امرأة أخرى، تحتوي على عبارات سبّ وقذف، واعترفت المتهمة بما أسند إليها من رسائل، إلا أنها أنكرتها أمام المحكمة، قائلة «لم أعترف أمام النيابة بأنني قمت بإرسال هذه الرسائل، إذ إن جميع الرسائل ملفقة، وليست صحيحة». وطلبت المتهمة تأجيل الحكم لرغبتها في تصوير ملف القضية للدفاع عن نفسها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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