الامارات | 5.3 % نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5.3 % نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن نسبة المواطنين المشتغلين في القطاع الخاص بلغت 5.3%، من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص بالإمارة بنهاية عام 2018، بينما بلغت نسبة المواطنين المشتغلين في القطاع الحكومي 78.1%، رغم أن القطاع الخاص استحوذ على أعلى نسبة من إجمالي المشتغلين في الإمارة بإجمالي 61.2%، واستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 13.7% فقط من إجمالي المشتغلين.

وقال المركز، في تقرير أصدره أمس تحت عنوان «القوى العاملة والمشتغلون في أبوظبي 2019»، إن 98.7% من المواطنين 15 عاماً فأكثر في أبوظبي يعملون بأجر، و1.1% من المواطنين من أصحاب الأعمال، بينما يعمل 0.2% من المواطنين في الإمارة لحسابهم الخاص، ولا يوجد أي مواطن يعمل لدى أسرة بأجر.

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وأوضح التقرير أن 15.2% من المواطنين المشتغلين في أبوظبي يعملون كمشرعين وكبار موظفين ومديرين، وأن 58.1% من المواطنين يعملون بمجال الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي. وأشار إلى أن 15.6% من المواطنين يعملون في القطاع المشترك، و0.4% من المواطنين يعملون في هيئات لا تهدف للربح، و0.3% من المواطنين يعملون في القطاع الأجنبي. وكشف أن القطاع الخاص استحوذ على أعلى نسبة من إجمالي المشتغلين في الإمارة بإجمالي 61.2%.

وأظهرت البيانات أن 44.5% من إجمالي المشتغلين في الإمارة يعملون ما بين 41 إلى 48 ساعة أسبوعياً، بمعدل يومي يراوح بين 8.2 و9.6 ساعات في حالة العمل خمسة أيام أسبوعياً.