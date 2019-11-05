الامارات | «الأرصاد»: تأثير «مها» في الإمارات محدود

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: تأثير «مها» في الإمارات محدود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد تحرك الإعصار المداري «مها» من الدرجة الثانية، صباح اليوم، باتجاه شمال غرب في وسط بحر العرب، ثم ينحرف باتجاه شمال شرق، ثم يضعف تدريجياً ليصل إلى الدرجة الأولى، ثم يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وبحسب المركز، تمركز الإعصار «مها»، أمس، في شرق بحر العرب، عند خط عرض 18.6 شمالاً، وخط طول 64.2 شرقاً، بسرعة رياح حول مركزه تقدر بما بين 165 و175 كم/‏‏‏‏‏‏س.

وأفاد المركز بأن التأثير المتوقع على الدولة يظل محدوداً، إذ يتمثل في اضطراب البحر بالعمق، مع إمكانية أن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من اليوم وغدٍ.

وأشار المركز إلى تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي ضعيف على معظم المناطق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً خلال ساعات الليل حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية والوسطى، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف أو الضباب.

وأوضح أن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ومغبراً نهاراً، فيما تظهر بعض السحب شرقاً (قد تكون ركامية) ظهراً، مع احتمال سقوط أمطار، وقد يتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

ولفت إلى أن طقس الخميس سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً (قد تكون ركامية بعد الظهر). وأضاف أن طقس الجمعة سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً.

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لجنة «العواصف والأعاصير»

أكد رئيس قسم التنبؤات البحرية في المركز الوطني للأرصاد، عضو لجنة أسماء العواصف والأعاصير في شمال المحيط الهندي وبحر عمان وخليج البنغال، ماجد ناصر، أن أسماء العواصف والأعاصير لا يتم اختيارها بشكل عشوائي أو محلي، لافتاً إلى وجود لجنة معنية بإطلاق هذه الأسماء، كانت مكوّنة في السابق من ثماني دول بشمال المحيط الهندي، وانضمت إليها الإمارات، وأربع دول أخرى، العام الماضي، ليصل عدد أعضائها إلى 13 دولة.

وقال ناصر، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»: «في كل عام يقوم أعضاء اللجنة باختيار اسم لعاصفة، ويتم وضع الأسماء في قائمة أشبه بالجدول الدوري، بحيث يتم استخدام كل اسم وفقاً للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء باللجنة، وحينما تتكوّن أي عاصفة مدارية يتم إطلاق اسم عليها وفقاً لترتيب الأسماء في الجدول»، مؤكداً أنه لا يشترط أن يتم اختيار اسم العاصفة، من جانب الدول التي تمر بها أو المتضررة منها.

- الدولة تتعرَّض لامتداد

منخفض جوي ضعيف

على معظم

المناطق.