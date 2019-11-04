جامعة الإمارات تنظم «الذكاء الاصطناعي والعدالة» 12 نوفمبر

العين (وام)

تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات المؤتمر الدولي السنوي السابع والعشرين «الذكاء الاصطناعي والعدالة: فرص وتحديات» خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الجاري بالمبنى الهلالي بالجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن عميد كلية القانون بجامعة الإمارات أن التحضيرات للمؤتمر الدولي اكتملت لاستقبال الضيوف والباحثين والمختصين الذين يبلغ عددهم 21 مشاركا من الولايات المتحدة الأميركية، والصين والإمارات.

وأشار إلى حرص جامعة الإمارات بالإسهام في تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة من خلال توظيف مفاهيم الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية وبهدف تحسين الكفاءة والدقة، حيث إنه بات من الضروري استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحصول على نتائج أفضل في وقت أقل.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع إطلاق الدولة استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وإن القضاء لابد أن يتناغم مع التقنيات المتطورة وتوسع استخداماتها لإنجاز مهامها وضمان تيسير الإجراءات المنوطة في القوانين والمحاكم.

وقال الدكتور عبدالله الخطيب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مركز الأعمال بجامعة الإمارات، بحضور الدكتورة حبيبة الشامسي رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام وعدد من قيادات الجامعة والإعلاميين: إن المؤتمر يهدف إلى دراسة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باعتماد واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومناقشة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومراجعة ملامح وخصائص الإطار القانوني الوطني والدولي لتقنية الذكاء الاصطناعي وتحديد سُبل استيعاب الجوانب الفريدة لهذه التقنيات.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة وواقعاً يحظى بتطبيقات عدة تحاكي الذكاء البشري وتتفوق عليه أحياناً، مما يثير العديد من التحديات فيما يتعلق بملائمتها خاصة في مجال التشريعات والقانون، مشيراً إلى أن الكلية حرصت في هذا المؤتمر على دعوة باحثين ومختصين ورجال القانون المعنيين بتقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على آخر البحوث والمستجدات في برامج الذكاء الاصطناعي والخروج بحلول واقعية للصعوبات الناجمة عن ظهور البرامج الذكية القادرة على العمل باستقلالية.