الامارات | 60 درهم تقود آسيويين إلى المحكمة‎

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 درهم تقود آسيويين إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية آسيويين متهمين بسرقة مواد بناء من فلة قيد الإنشاء بمنطقة الفرفار في الفجيرة مستغلين عدم وجود أصحابها، واعترف المتهمين أمام المحكمة بسرقة أعمدة بقيمة 60 درهما.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين أقرا بالتهمة المنسوبة إليهما، مشيران إلى أنهما قاما بتجميع 12 عمود "تصل قيمتها نحو 60 درهماً" كانت خارج فلة سكنية قيد الإنشاء، ووضعوها في مركبتهم الخاصة إلا أنهما ضبطا في لحظة محاولتهما الهروب بالمسروقات.
وطلبا من هيئة المحكمة الرأفة والرحمة، وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.
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