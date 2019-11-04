محمد بن زايد يستقبل أبناء الشهداء المتفوقين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، عدداً من أبناء الشهداء المتفوقين بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وهنأ سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، أبناء الشهداء بتفوقهم في مسارهم العلمي والدراسي وحثهم سموه على مواصلة بذل الجهد والمثابرة لتحقيق أعلى الدرجات العلمية التي يطمحون إليها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لأسر وذوي الشهداء الذين حرصوا على غرس حب العلم والاجتهاد والتفوق في نفوس أبنائهم.

وقال سموه "سعادتي بالغة اليوم بلقاء أبنائي المتفوقين من أبناء شهدائنا الأبطال .. وفخور بتفوقهم وبما حققوه من نتائج مشرفة .. شكراً لأسرهم على تربيتهم وحرصهم على تميز أبنائهم وتفوقهم".

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من جانبهم، أعرب أبناء الشهداء المتفوقون عن سعادتهم بلقاء سموه، مؤكدين أن كلمات سموه حافز لهم وتشحذ هممهم لتحقيق مزيد من التفوق الذي يصب في خدمة وطنهم ومجتمعهم ورد الجميل إلى دولتهم.

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وأكد سموه حرص قيادة الدولة على رعاية أبناء الشهداء والاهتمام بشؤونهم وتأمين أوجه الدعم كافة التي تسهم في تمكينهم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم نحو المستقبل، مشيراً إلى أن احتضان أسر الشهداء وأبنائهم واجب ووفاء وعرفان من قيادة الدولة وشعبها لتضحيات شهدائنا العظيمة التي ستحظى على الدوام بأعلى مقامات التكريم والتقدير من خلال الاهتمام بذويهم وأسرهم وإحياء ذكراهم الطيبة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.