"فاليرا" تطلق باقة من تقنيات تصفيف الشعر الاحترافية

أبرمت شركة " فاليرا " Valera،الرائدة في تقنيات العناية بالشعر الحائزة على عدد من الجوائز ، صفقة شراكة مع "ذا نيو ستور" The New Store (TNS)) ، لإطلاق مجموعة من منتجات العناية بالشعر الاحترافية الخاصة بتجفيف الشعر وتصفيفه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تصميم المجموعة الجديدة المبتكرة والأنيقة لتناسب مختلف الأذواق والأمزجة في العناية بالشعر لدى للرجال والنساء. وتمتاز مجموعة" فاليرا "سهلة الاستخدام بتوفير العديد من الخصائص العملية مثل تيارتدفق الهواء القوي مصحوب بأيونات لحماية الشعر من الجفاف والتقصف ،مع توفير عمليات تجفيف أسرع ولمعان خفيف وملمس ناعم .كما أن ملمس فوهة المجفف الباردة تحول دون الحروق التي قد تصيب الأيدي،ما يمنح اليد قبضة محكمة تسهل التحكم الجيد والأداء الفائق. وقد زودت معظم منتجات الشركة ذات التصميم الخاص، بسلك ناعم طوله ثلاثة أمتار ومفصل دوار من طراز "روتوكورد" "Rotocord" لمنع التشابكات والحوادث الطارئة.

بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت الشركة مجموعة ملونة خفيفة الوزن مخصصة للشباب و مجموعة الأطفال "سويس بيبي"Swiss Bébé ، التي تضم مجفف شعر لطيف وآمن للرضع وصغار الأطفال. وتأتي معظم منتجات "فاليرا" مع حقيبة صغيرة مصنوعة في سويسرا تجمع بين الحفظ والحماية و الأناقة.



وقال بيتار سيريمانوفيتش ، مدير المبيعات في فاليرا: "خلال السنوات الأربع والستين الماضية ، حرصنا على ابتكار وإتقان منتجات العناية بالشعر الاحترافية التي تستخدمها صالونات التجميل الراقية والفنادق الرائدة في العالم. ويسعدنا أن نبرم صفقة شراكة مع "نيو ستور" لتقديم باقة منتجاتنا المتطورة لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن . "

وقال صلاح الدين عبد الجليل ، مدير العمليات في شركة "ذا نيو ستور ":" نحن متحمسون للغاية للشراكة مع "فاليرا" لأنها توفر أفضل المنتجات المهنية للعناية بالشعر في العالم ، حيث نقدم أعلى مستويات الجودة والأناقة وبأسعار لا تضاهى في مختلف أنحاء العالم."