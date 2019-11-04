الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط تسلط الضوء على أحدث التوجهات...

ستعقد الدورة الحادية عشرة المقبلة من المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط (WOP Dubai)، وهو المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط في قطاع المنتجات الطازجة، خلال الفترة ما بين 12-14 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المتوقع أن يسلّط الضوء على التوجهات الناشئة والتقنيات الجديدة التي تساعد على رسم معالم مستقبل قطاع المنتجات الطازجة العالمي. يقام هذا المعرض المثير للاهتمام الذي يمتد على ثلاثة أيام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي. وسيستقبل صناع القرار في قطاعي الفواكه والخضار من أكثر من 80 دولة حول العالم، بحيث يوفر منصة استراتيجية للعاملين في هذا المجال لمناقشة الفرص التجارية المتاحة مع التجار والمتخصصين في قطاع المنتجات الطازجة بمنطقة الشرق الأوسط.

وسيوفر الحدث فرصة متميزة للقاء صناع القرار، ومدراء إدارات المشتريات لدى كبرى شركات البيع بالجملة للمنتجات الغذائية الطازجة في الشرق الأوسط، وسلاسل المتاجر الكبرى والمتاجر الضخمة، وسلاسل الفنادق والمطاعم، وشركات التموين، ومنتجي العصائر، والتجار، وتجار التجزئة.

وبحسب الجهات المنظمة للمعرض، ستضمّ الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 11 جناحاً وطنياً لكلّ من بلغاريا، والصين، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وأمريكا اللاتينية، ومولدوفا، والمغرب، وبولندا، ورواندا، وأوكرانيا. وسيكشف المعرض النقاب عن أحدث الفرص المتاحة داخل هذا القطاع المتنامي، وبخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت المركز التجاري للعالم العربي ومنصة رئيسية للتجارة العالمية.

وقال طارق السباعي، مدير إدارة المشاريع في شركة "بلانيت فير دبي" المحدودة في هذا السياق: "يوفر المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط منصة فريدة ومخصّصةً لمناقشة أحدث التوجهات وأهمها في مجال المنتجات الغذائية الطازجة، كما سيسلط الضوء على الفرص المجزية في الأسواق العربية. بعد تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركات خلال العام الماضي، فإننا نتوقع أن تحافظ الدورة الحادية عشرة على هذا الزخم وأن تجذب أكثر من 7 آلاف زائر من أكثر من 80 دولة من أنحاء العالم كافة".

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وسيستضيف هذا الحدث مجموعة من البرامج المختلفة خلال انعقاده على مدى ثلاثة أيام، بما في ذلك منصة التعارف والتواصل بين الشركات، وهي منصة حصرية للترتيب المسبق لاجتماعات العمل بهدف تعزيز فرص توقيع الصفقات في الموقع؛ وندوة دولية تحت إطار الاجتماع الصيني للتجارة العالمية من تنظيم "بيجينج إنجوي فير"، ورابطة الفواكه والخضروات البولندية "اتحاد الفواكه"، و"يوروفريش ديستريبيوشن".

هذا وسيرحب المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط لعام 2019 بعدد من ممثلي القطاع من 29 دولة هي: أستراليا، والبرازيل، وبلغاريا، والصين، والإكوادور، وفرنسا، واليونان، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وإيرلندا، وإيطاليا، وكينيا، ولبنان، والمكسيك، ومولدوفا، والمغرب، وهولندا، وعُمان، وبولندا، وروسيا، ورواندا، وإسبانيا، وتايلاند، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيفتتح المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط لعام 2019 أبوابه من الساعة 10 صباحاً ولغاية 6 مساءً يومياً بدون رسم دخول للزوار. تتوفر تفاصيل الحدث الكاملة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.wop-dubai.com.

*المصدر: "ايتوس واير"