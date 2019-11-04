كلية مينا للادارة تبحث تفاصيل حفل تخرج الدفعة الاولى من الخريجين

بحث سعادة ا. د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة ولجنة احتفالية تخريج الدفعة الاولى من الخريجين تفاصيل وبرنامج وترتيبات حفل تخرج الدفعة الاولى من خريجي الكلية
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