كلية مينا للادارة تبحث تفاصيل حفل تخرج الدفعة الاولى من الخريجين



بحث سعادة ا. د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة ولجنة احتفالية تخريج الدفعة الاولى من الخريجين تفاصيل وبرنامج وترتيبات حفل تخرج الدفعة الاولى من خريجي الكلية

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