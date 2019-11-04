الامارات | العاصفة المدارية "مها" تؤجل دولية الفجيرة لصيد الأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة المدارية "مها" تؤجل دولية الفجيرة لصيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لصيد الاسماك تأجيل موعد البطولة التي كان من المفترض انطلاقتها (6-8) نوفمبر الحالي على ان تقام لاحقا خلال الفترة (13 – 16) الشهر الجاري وذلك بسب تقلبات الأحوال الجوية واضطراب حالة البحر نتيجة لتأثرها بالعاصفة المدارية ( مها) حيث يتمركز الاعصار حاليا في وسط شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية بسرعة رياح تصل ل 110 كيلو متر / الساعة في مركزه
وقررت اللجنة المنظمة التأجيل حرصا على سلامة وامن المتسابقين وحفاظا على اوليات السلامة البحرية.
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