"الأرصاد": تراجع "مها" إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإعصار المداري "مها" من الدرجة الثانية في شرق بحر العرب موقعه عند خط عرض 18.6 شمالاً وخط طول 64.2 شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 165 - 175 كيلومتراً في الساعة.

وتوقع المركز، في بيان، أن يتحرك الإعصار المداري "مها" باتجاه شمال غرب في وسط بحر العرب ثم ينحرف باتجاه شمال شرق صباح يوم غد الثلاثاء، كما توقع أن يضعف تدريجياً ليصل إلى الدرجة الأولى ثم يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال المركز إن التأثير المتوقع على الدولة يشمل اضطراب البحر في العمق، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من اليوم الاثنين إلى يوم الأربعاء.