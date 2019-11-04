الروائية سعاد صليبي تكشف عن إصدارها الجديد

تزامنا مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، كشفت الكاتبة سعاد صليبي عن إطلاق كتابها الجديد تحت عنوان "خذ من شفتيّ ابنة" والذي يعد خامس إصدار للكاتبة عموما، والأول الذي يصدر عبر دار النشر الخاصة بها "دار سعاد صليبي للنشر" في دبي.

وفي كتابها الجديد تعتمد الكاتبة التي عرفت بنفَسِها الأنثوي في الكتابة، وسعيها إلى تمكين المرأة فكريا من خلال التعبير عن ذاتها، أسلوب الشذرات الأدبية المكثفة التي تتنوع بمضامينها بين الاجتماعي والعاطفي والفلسفي.



وتقول الكاتبة: إن هذا التوجه في الكتابة يتماشى مع الإيقاع المتسارع في الحياة، والكتابة المختزلة التي دعمها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه أسلوب ثري وصعب نوع ما نظرا لضرورة اختزال فكرة عميقة في سطور قليلة.

وأشارت الكاتبة إلى أن كتبها جميعها بما فيها إصدارها الجديد ستتوافر في معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة رقم 12 في الصالة 5/ كما ستتوافر عبر متجر الدار الإلكتروني بغرض الوصول لقرائها حول العالم، مؤكدة أن فكرة إطلاق دار خاصة بها نبعت من يقينها أن الكاتب يجب ألا يحتكر لجهة محددة تتحكم بمسارات تواجد كتبه، فالكتب عابرة للقارات ويجب أن تصل لكل قارئ بسهولة ويسر مهما كلف ذلك وهذا ما لا توفره أغلب دور النشر التجارية حاليا.

ووعدت الكاتبة التي يتابعها عبر وسائل التواصل أكثر من مئة ألف متابع حول العالم، برغبتها في تبني حزمة من الأفكار الإبداعية تحت مظلة دار سعاد صليبي للنشر تخدم توجهها وسعيها الدؤوب في تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على التفكير وبناء القرارات.