طيران الإمارات تعرض سلسلة وثائقية مباشرةً على نظامها الترفيهي

تقدم طيران الإمارات، للمرة الأولى على صعيد أنظمة الترفيه الجوي العالمية، عرضاً حياً للسلسلة الوثائقية "سفن وورلدز، وان بلانيت" في وقت عرض حلقاتها على شاشة "بي بي سي وان" في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من توفر خدمة استقبال البث التلفزيوني الحي للأخبار والبطولات الرياضية على معظم طائرات أسطولها، إلا أنها المرة الأولى التي توفر فيها طيران الإمارات إمكانية مشاهدة برنامج على الطائرة بالتزامن مع توقيت عرضه على التلفزيون.

وسوف تعرض الحلقات المتبقية من هذه السلسلة الوثائقية مباشرة على 176 طائرة مجهزة بخدمة استقبال البث التلفزيوني الحي، وذلك في تمام الساعة 10:15 ليلاً بتوقيت دبي (6.15 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة) أيام الأحد الستة المقبلة. ويمكن للركاب أيضاً اختيار مشاهدة الحلقات حسب الطلب على جميع رحلات طيران الإمارات اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال باتريك برانيللي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة المسافرين: "طيران الإمارات رائدة عالمية في صناعة الترفيه الجوي، فقد كانت أول ناقلة جوية وفرت شاشات فيديو شخصية في كل مقعد على طائراتها في عام 1992. كما أننا ننقل أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في العالم منذ أعوام عدة، ويسرنا أن نحقق إنجازاً آخر من خلال عرض حلقات السلسلة الوثائقية سفن وورلدز، وان بلانيت في وقت عرضها على شاشة بي بي سي".

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وتستكشف سلسلة التاريخ الطبيعي الوثائقية "سفن وورلدز، وان بلانيت" إحدى قارات العالم في كل حلقة وتلقي الضوء على الحقائق الأساسية التي تميزها عن غيرها. كما تكشف كيف ساهمت القارات في تشكيل التنوع البيولوجي الذي نراه اليوم، وكيف أصبحت هذه الأنظمة الفريدة مهددة بالفناء.

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز خدمات ترفيه وتواصل متنوعة في الأجواء. ويتيح البث التلفزيوني الحي لمشجعي ومحبي الرياضة متابعة البطولات والمباريات الرياضية على 8 قنوات مخصصة لهذا الغرض. كما يمكن للركاب متابعة عدد من القنوات الإخبارية العالمية، مثل "سي إن إن"، و"بي بي سي وورلد نيوز" و"سكاي نيوز" و"يورو نيوز" و"سي إن بي سي" و"إن إتش كيه وورلد". ويوفر نظام ice أكثر من 4500 قناة، تعرض أحدث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية حسب الطلب.