موظفو دبي القابضة يرفعون علم الدولة ضمن الاحتفالات بيوم العلم

أقامت دبي القابضة اليوم فعالية رسمية في مقرها الرئيسي احتفالاً بيوم العلم الإماراتي الذي يحمل بين طيّاته إرث الإمارات من الرخاء والوحدة والتسامح حيث اجتمع الموظفون ورفعوا علم الدّولة عالياً.
وشهدت فعالية يوم العلم مشاركة فريق الإدارة العليا الذي مثله كلٌ من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ وناصر العوضي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية؛ وعبدالرحمن الحارب، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي؛ ومحمد الخلف، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات؛ وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق.
أقيم هذا الحفل ضمن إطار التزام دبي القابضة بترسيخ ذكرى الجهود التي بذلها الآباء المؤسسون للدولة والإنجازات الرائدة للقيادة الرشيدة، بتوجيهات صاحب السّمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
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