"أكور" توقع مع "كوفريكس" عقد رعاية "بريميوم" للجناح الفرنسي في "إكسبو 2020 دبي"

وقعت "أكور"، وهي مجموعة ضيافة رائدة على مستوى العالم، اتفاقاً مع "كوفريكس"، الشركة المسؤولة عن تنظيم مشاركة فرنسا في "إكسبو 2020 دبي"، لتصبح بموجبه راعياً من فئة "بريميوم" (Premium Sponsor) للجناح الفرنسي المشارك في هذا الحدث العالمي الضخم.

وسوف تمكّن هذه الشراكة بين مؤسستين فرنسيتين رائدتين، "أكور" من عرض خدماتها ذات الشهرة العالمية في قطاع الضيافة أمام ملايين الزوار الذين من المتوقع أن يزوروا الجناح الفرنسي المذهل الذي يتميز بكونه يركز على موضوع "الضوء"، بالإضافة إلى زوار هذا الحدث المتوقعين بشكل عام والجهات الأخرى الراعية لـ"كوفريكس" وضيوفها، وكذلك الأمر شركاء أعمال المجموعة التجاريين.

وسوف يستفيد رعاة الجناح الفرنسي المتميزين والأعضاء العاملين فيه من خدمات التزوّد بالطعام التي توفرها "مجموعة أكور" للشركاء وللأنشطة الخاصة بكبار الشخصيات، وذلك من خلال تواجدها في الطابق الرابع من الجناح. كما سوف تقوم المجموعة بتنظيم واستضافة الفعاليات العامة والخاصة التي يزدحم بها جدول الجناح، بالإضافة إلى أنشطة "كوفريكس" داخل مبنى الجناح المذهل التي يحتل مساحة 4700 متر مربع، بما في ذلك أجنحة كبار الشخصيات.



وسوف تسعى "أكور" أيضاً من خلال هذه الرعاية، إلى تعزيز وبناء علاقات قوية والترويج لبرنامج الولاء المشوّق الجديد الذي أطلقته Accor Live Limitless (ALL)، والذي يوفر للأعضاء المنتمين إليه مزايا ممتازة جديدة، بالإضافة إلى فوائد جمّة والتجارب الملهمة التي أصبحت ممكنة بفضل شراكات المجموعة الطويلة الأمد مع أسماء عالمية رائدة في مجال الترفيه والرياضة وتناول الطعام والأطباق الشهية.

وسوف يظهر شعار "أكور"، جنباً إلى جنب مع علامة الراعي المتميز "بريميوم" للجناح الفرنسي، كما سيتم عرضه أيضاً داخل الجناح وفي جميع حملاته المتعلقة بمشاركته في "إكسبو 2020 دبي" والعروض الترويجية ذات العلاقة ووسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه، سوف تقوم "مجموعة أكور" التي تحظى بشرف استضافة فريق عمل "كوفريكس" بالترويج لرعايتها في مختلف الأنشطة المصاحبة ذات العلاقة.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لـ"أكور" في الشرق الأوسط وأفريقيا "بصفتنا مجموعة فنادق عالمية رائدة تفتخر بتراثها الفرنسي العريق، فإنه لشرف عظيم لنا أن نتعاون مع كوفريكس كراع بريميوم للجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي، ما يوفر لنا فرصة مميزة لإظهار خبرة أكور في مجال الضيافة والتعريف بمنصة برنامجنا Accor Live Limitless (ALL) المبتكر أمام جمهور عالمي يُعدّ بالملايين".

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وأضاف "إن هذا الجناح يلقي الضوء أيضاً على غنى الثقافة الفرنسية والتزامه بالاستدامة بطرق جديدة ومبتكرة، والتي تعكس القيم الأساسية لمجموعة أكور وتثبّت مكانة فرنسا كرائدة للتغيير في حدث قد صُمم لتوسيع الآفاق أمام الأجيال المقبلة".

من جهته، قال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي ورئيس كوفريكس "إن الجناح الفرنسي الذي استوحى معانية من الضوء كرمز للتنقل قد تم تصميمه كتجربة ضيافة غامرة لا تُنسى". وتابع "إن مجموعة أكور تمثل هذه الرؤية، ونحن فخورون بشكل خاص، بالترحيب بها بين مجموعة شركائنا الرائدة في الجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي".

وسوف يدخل "إكسبو 2020 دبي" الذي سيقام من أكتوبر 2020 ولغاية إبريل 2021 التاريخ، كأول معرض عالمي من هذا النوع يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن "أكور" تدير حالياً 16686 غرفة في 58 فندقاً دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تعمل في الوقت الحالي على إضافة 8056 غرفة إضافية هي الآن قيد التطوير.