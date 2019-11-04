بنك الإمارات دبي الوطني يتيح فتح حساب مصرفي فوراً عبر الهواتف المتحركة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق خدمة فتح الحساب الفورية للعملاء الجدد باستخدام الهواتف الذكية، حيث بات بإمكان المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من أصحاب الرواتب فتح حساب جاري أو حساب توفير بأسلوب رقمي بالكامل عبر تحميل تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف المتحرّكة من متجري أبل ستور وجوجل بلاي.

ويمكن للعملاء الجدد بكل بساطة مسح جواز السفر أو هوية الإمارات وتعبئة البيانات الشخصية والتقاط صورة سيلفي لفتح الحساب على الفور، وسيحصلون بعدها على باقة ترحيبية تضم بطاقة الخصم المباشر ودفتر الشيكات، والبدء بالتمتع بالدخول الكامل إلى خدمات بنك الإمارات دبي الوطني المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، ومركز الاتصال، وشبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "في ضوء التحول العالمي المتصاعد إلى التقنيات الرقمية، يتطلع العملاء للوصول مباشرة إلى الخدمات المصرفية أينما ومتى يشاؤون. ومن هنا تأتي أهمية خدمتنا الجديدة لفتح حساب مصرفي فوراً كخطوة متميزة في هذا الاتجاه، حيث تتيح للعملاء فتح الحساب على الفور وبمنتهى السهولة دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك أو تعبئة النماذج الورقية".

ويحظى جميع العملاء الجدد الذي يفتحون حساباتهم عبر تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرك ويحتفظون بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم، بفرصة إضافية للمشاركة في حملة البنك الترويجية "وفر واربح" التي تقدم جوائز قيمة تضم 3 سيارات مرسيدس مايباخ S-650 و180 ساعة "أوميغا" سبيدماستر. ويمكن للعملاء الراغبين بالحصول على بطاقة ائتمانية تسجيل طلب لمعاودة الاتصال بهم، إضافة إلى دعوة أصدقائهم وأفراد أسرتهم لفتح حساب مصرفي من خلال مشاركة رمز خاص متوفر في التطبيق.