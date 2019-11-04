الامارات | الإعصار "مها" يتراجع خلال 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار "مها" يتراجع خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإعصار المداري (مها) من الدرجة الثانية يتمركز حالياً في شرق بحر العرب، عند خط عرض 18.6 شمالاً وخط طول 64.2 شرقاً، بسرعة رياح حول مركزه تقدر ما بين 165 إلى 175 كم/س.

وتوقّع المركز أن يتحرك الإعصار المداري باتجاه شمال غرب في وسط بحر العرب، ثم ينحرف باتجاه شمال شرق صباح الثلاثاء، منوهاً إلى أنه قد يضعف تدريجياً ليصل إلى الدرجة الأولى، ثم يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وعن التأثير المتوقع على الدولة، ذكر المركز أنه يتمثل في اضطراب البحر في العمق، مع إمكانية أن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من الإثنين إلى الأربعاء