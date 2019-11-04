الامارات | صحة دبي: 5 أسباب تعرضك للإصابة بالخرف والزهايمر

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي: 5 أسباب تعرضك للإصابة بالخرف والزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد استشاري طب الأعصاب، وأخصائي السكتة الدماغية في مستشفى راشد، التابع لهيئة الصحة في دبي الدكتور سهيل الركن 5 أسباب رئيسية للإصابة بالخرف والزهايمر، مشدداً على ضرورة الابتعاد عنها كلياً.

وأوضح الركن لـ " الإمارات اليوم " أن ممارسة الرياضات العنيفة، التي قد تصيب الرأس بارتجاجات وضربات متعددة، أحد أهم أسباب الإصابة بهذا المرض في عمر مبكر".

وتابع " يتمثل السبب الثاني عدم التحكم في ارتفاع ضغط الدم، والحفاظ عليه عند الدرجة الآمنة باستمرار.

Advertisements

ويأتي السبب الثالث في زيادة الوزن والسمنة المفرطة، التي بدورها تؤثر على وظائف الجسم وتجعله عرضه للوقوع ضحية للخرف والزهايمر.

وذكر الركن أن السبب الرابع للإصابة بالمرض هو الإفراض في شرب الكحول والإدمان عليه، والذي يؤدي بدوره إلى فقدان الجسم إلى فيتامينات مهمة.

وأضاف " يتمثل السبب الخامس في نقص الفيتامينات من الجسم، خصوصاً فيتامينات " B12-B1-B6" .