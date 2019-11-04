انطلاق فعاليات "مزاد ليوا للتمور" يوم أمس من منطقة الظفرة

انطلقت يوم أمس الجمعة النسخة الثالثة من فعاليات "مزاد ليوا للتمور"، من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسط حضور كبير من المزارعين والمشترين وعشاق التمور، وسيستمر المزاد لمدة 11 يوماً في عدد من المجالس المجتمعية، في كل من إمارة أبوظبي ومدينة العين وإمارة دبي.

وحول الموضوع، قال السيد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: "شهد المزاد في يومه الأول إقبالاً كبيراً من قبل جميع اللاعبين في صناعة التمور بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استذكرنا بداية المسيرة الكريمة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والجهود المباركة التي بذلها في سبيل تطوير زراعة النخيل، ومن ثم من ساروا على نهج الوالد المؤسس، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، من أجل أن تتصدر الإمارات المشهدين الثقافي والتراثي، ويصون أبناؤها موروثهم وتراثهم الشعبي وتقاليدهم الأصيلة".

وأضاف المزروعي: "يرسخ المزاد في دورته الثالثة مكانته المرموقة في التسويق للتمور الإماراتية، ودعم التراث المرتبط بقطاع النخيل، حيث تظهر قيمة المنتج الإماراتي من خلال أنواع التمور المشاركة التي تسهم في المزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً". منوهاً إلى أهمية المزاد كمنصة لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين، وأهدافه الرامية إلى تشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج التمور، وتوعيتهم بالطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل.

ملاك المزارع يثنون على تنظيم المزاد

أثنى ملاك مزارع التمور بالتنظيم الجيد للمزاد، الأمر الذي ساهم في استقطاب كميات كبيرة من مختلف أصناف التمور من قبل المزارعين، واكتساب الثقة في ظل تحقيق مكاسب وأرباح مادية مرضية بالنسبة لهم، إضافة إلى تسخير كافة المرافق والخدمات في موقع المزاد، سواء من خدمات فرز وتغليف وتسويق، أو من خدمات الضيافة والمساحات الواسعة والقرب من المزارع.

وسيُعقد المزاد في مجلس المشرف اليوم الأحد 3 نوفمبر، وفي مجلس البطين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر . ومن ثم سينتقل تباعاً إلى مجلس زاخر في مدينة العين يوم الخميس 7 نوفمبر، فمجلس دبي في إمارة دبي يوم السبت 9 نوفمبر، لتُختتم بعد ذلك فعاليات "مزاد ليوا للتمور" في مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة يوم الإثنين 11 نوفمبر.

50 ألف درهم مبيعات التمور في اليوم الأول

و"الدباس" و"الزاملي" في صدارة المزاد في يومه الأول

استقطب "مزاد ليوا للتمور" أعداداً كبيرة من المشترين الراغبين في شراء كميات من التمور التي تنوعت أصنافها ما بين "الدباس" و"الزاملي" و"الشبيبي" و"الصقعي" و"السلطانة"، وغيرها من التمور التي تشتهر بزراعتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي اليوم الأول من المزاد، سجل مجلس مدينة زايد في الجولتين الأولى والثانية اللتين شارك فيهما 225 شخصاً، كمية مبيعات بقيمة 50 ألف درهم، من خلال مزايدات قُدّرت بـ 7,5 طن (7500 كيلو جرام). وقد تراوحت أسعار التمور المعروضة ما بين 100 و200 درهم، فيما تصدرت تمور "الدباس" و"الزاملي" قائمة أعلى الأسعار خلال الجولة الأولى من المزاد، حيث بيعت كرتونة تمر (سعة الكرتونة في المزاد تقدّر بأكثر من 3 كيلوجرامات) من كلا النوعين بـ400 درهم، وكرتونة "شيشي" بـ300 درهم. فيما كان المركزان الأول والثاني ضمن قائمة أعلى الأسعار في الجولة الثانية لتمر "الدباس" بـ200 و160 درهماً سعر الكرتونة الواحدة، أما المركز الثالث فكان لـ"الشبيبي" بـ100 درهم سعر الكرتونة الواحدة.

وكان المزاد قد بدأ على 10 عبوات من التمور بسعر 30 درهماً للكرتونة الواحدة، وظلت المنافسة بين الجمهور والمتسابقين الراغبين في اقتناء التمور المعروضة بالمزاد.

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إشادة بالمزاد من قبل المشاركين

وأشار السيد محمد مبارك المزروعي، أحد المشترين المشاركين في المزاد، أن هذا الحدث المهم يعتبر منصة عالمية لالتقاء أصحاب المزارع والتجار وعشاق التمور، لاختيار أجود أصناف هذه الثروة، ومنح الجميع فرصة ذهبية للتعرف إلى أهمية النخيل وأنواع التمور الفاخرة في الدولة. قال: "هذه مشاركتي الثانية في المزاد الذي أتاح لي شراء الكميات التي أحتاجها من التمور بأسعار متميزة، حيث تمكنت من الحصول على تمور "الشيشي" و"الشاملي" و"نبتة سيف" في اليوم الأول من مزاد ليوا للتمور".

وأشاد المزروعي بجهود اللجنة المنظمة وحرصها على توفير كافة الآليات والتجهيزات اللازمة لإنجاح فعاليات المزاد، متوجها بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها مثل هذه الأحداث والمهرجانات التراثية والثقافية التي من شأنها صون الموروث والحفاظ على قطاع الزراعة وتطويره.

من جهته، أكد السيد خميس المزروعي، أحد المشترين المشاركين في المزاد، أن الدورة الثالثة تتميز بالتنظيم الراقي والتجهيزات عالية المستوى التي لاقت استحسان الجميع". وأضاف: "قمت بشراء كميات جيدة من "الخلاص الفاخر" و"الدباس الفاخر" و"الشيشي" و"المجدول" و"الصقعي" و"نبتة سيف"، حيث أطرح بعضها للبيع في السوق، والبعض الآخر للاستهلاك المنزلي وهدايا للأصدقاء".

وتسعى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي من خلال هذا الحدث، إلى زيادة العائد المادي للمزارعين عبر فتح قنوات تسويقية جديدة لهم، وبالتالي تشجيعهم على الاهتمام بزراعة النخيل، والتركيز على قطاع الزراعة كمصدر دخل لهم وللدولة.