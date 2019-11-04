كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قاضية في ماستر شيف تطلق مطعماً في دبي
تطلق الشيف سيلفينا رو القاضية في برنامج ماستر شيف الشهير مطعم ناسو على طراز البحر الأبيض المتوسط في دبي هذا الشهر.
وسيفتح المطعم أبوابه في جميرا غولف إستيتس في نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يقدم أطباقاً شهية من جنوب أوروبا والشام. وسيكون مفتوحًا لأعضاء نادي الجولف اعتبارًا من يوم الجمعة 8 نوفمبر وللجمهور يوم الأربعاء 27 نوفمبر.
وفي الداخل هناك الكثير من المساحات الخضراء عن طريق النباتات المورقة، مع وجود شجرة زيتون في قلب المطعم. وتضمن النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف أن تغمر المطعم بالضوء الطبيعي.
وتقوم رو بنشر بعض الصور عن الأطباق المتوقعة على موقع Instagram الخاص بها ووضع علامات على ناسو، لذلك من المتوقع أن تدخل الكثير من إبداعاتها إلى القائمة. وهناك الخيارات النباتية الصحية يتوقع أن تضاف إلى قائمة الطعام لدى افتتاح المطعم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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