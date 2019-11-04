في "الشارقة للكتاب".. فعاليات توعوية حول سلامة الأطفال

قدمت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة - مجموعة من الفعاليات حول كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال من الحوادث في المنشآت، وذلك بحضور شخصيتي "سلامة وحمود" - المعتمدتان في الهيئة لإيصال رسائلها لأصدقائها الأطفال من مختلف الفئات العمرية -.

وشملت الفعاليات فقرات تعليمية منها فقرة "الوقاية والسلامة مع سلامة وحمود" للتعريف بالأخطار المحتملة وكيفية الوقاية منها من خلال ورشة تفاعلية تعليمية وفنية.. وفقرة سينما الأطفال والتي عرض من خلالها الفيلم الكرتوني "سلامة وحمود" وتضمنت العديد من الإرشادات بشكل عفوي وبسيط لإيصال الرسائل بسهولة ويسر.

وأتاحت الهيئة للزوار الأطفال ارتداء أزياء تعبيرية مفضلة لهم ضمن ركن التصوير الفوري مع بطلك المفضل إضافة للعديد من الأنشطة التي تناسبهم منها الإرشادات التوعوية والمسابقات الترفيهية المتنوعة للأطفال لضمان استفادتهم من المعلومات.

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واعتمدت الهيئة خلال مشاركتها على الورش التفاعلية مع الأطفال والتي أسهمت في تعزيز المعلومات والإرشادات الوقائية في تغيير سلوكهم لتحقيق أمنهم وسلامتهم الأمر الذي يدعم دور الأسرة في حماية أبنائها.