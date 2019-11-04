كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على نادي The J Club الصحي في دبي

أعيد فتح فندق جميرا بيتش بعد تجديده لمدة خمسة أشهر منذ أكثر من عام مع عروض جديدة للياقة البدنية.

The J Club هو صالة رياضية جديدة تمامًا في الفندق، رغم أن تصنيفها على هذا النحو يبدو أنه يقلل من شأنها. توجد صالة ألعاب رياضية بالتأكيد، ولكن هناك أيضًا العديد من الاستوديوهات الداخلية، وصالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق، وحوض سباحة، وملاعب تنس واسكواش، وآلات مسح الجسم بأحدث التقنيات، ونهج “كلي” في التدريب.

تبدأ العضوية من 2،250 درهم شهريًا ( 33،000 درهم في السنة) للعضوية الأساسية للأعضاء الجدد، و 350 درهم للأزواج و 5،500 درهم للعائلات (شخصين بالغين بالإضافة إلى الأطفال).

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ويضم النادي أيضًا مسبحًا بطول 25 مترًا. كما يوجد داخل النادي الصحي مطعم صممه الطاهي الشهير Izu Ani في دبي، ويركز على المطبخ الصحي عبر المنتجات الطازجة والمكونات المغذية.

ومع ذلك، فإن واحدة من أكثر الإضافات الجديدة إثارة في صالة الألعاب الرياضية، هي جهاز Fit3D Scanner، الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد للجسم الذي سيخبرك، في غضون دقائق قليلة فقط، بالتركيب الكامل لتكوين الدهون والعضلات في جسمك. ثم توفر هذه المعلومات الأساس للمدرب لتوفير خطة لياقة بدنية مخصصة، مصحوبة بخطة تغذية وبرنامج للنوم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.