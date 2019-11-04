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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 4 نوفمبر 2019 بالصور| عمليات البناء في فندق SLS في دبي تجري عمليات البناء في فندق ومساكن SLS بدبي على قدم وساق مع تقدم ملحوظ كل شهر. واكتمل بناء البرج الذي يضم فندق SLS والمكون من 75 طابقًا والذي طورته شركة وورلد أوف واندرز للتطوير العقاري (WOW RED)، الآن بنسبة تزيد عن 73%. وتم تحديد الموعد النهائي لتسليم الفندق في الربع الثالث من عام 2020 دون أي تأخير، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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