سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حمدان الظاهري ووالدة محمد العامري

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى محمد حمد راشد الظاهري في وفاة نجله المغفور له «حمدان» وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس منازف في مدينة العين، بحضور كل من معالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي، ومطر سالم الظاهري، وثاني سعيد عمير الشرياني.

كما قدم معاليه ونجله الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور لها خزينه محمد بن لوتيه العامري والدة محمد بالكربي بالنقطيه العامري إلى أبنائها وأحفادها، وذلك خلال زيارتهما لمجلس العزاء بالعراد.

وأعرب معاليه عن خالص عزائه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهليهما الصبر والسلوان.

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