«صندوق الوطن» شريك لمركز الابتكار العالمي في «ذي بريدج»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز الابتكار العالمي «كريبتو لابز»، والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، عن عقد شراكة استراتيجية مع صندوق الوطن لدعم برنامج «ذي بريدج»، وهو برنامج فريد من نوعه في الدولة يسعى إلى بناء قدرات رواد الأعمال والمبتكرين الطموحين وتعزيز فرص نجاحهم، حيث يستقطب البرنامج أصحاب الأفكار المبتكرة والمدعَمة بنماذج أولية من فئات المجتمع المختلفة، ويعمل معهم على تحويل هذه النماذج إلى حلول ذات جدوى اقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم صندوق الوطن بدعم الأنشطة التدريبية وبناء القدرات ضمن البرنامج.

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