الإمارات تشارك في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالقاهرة

القاهرة (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة التي انطلقت أمس بالقاهرة تحت شعار «شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام».

وأعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة سوف تعقد خلال أعمال «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، تحت شعار مهم، وهو «تواصل العقول.. وصنع المستقبل».

ترأس وفد الدولة في فعاليات الأسبوع العربي جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وضم الوفد حنان أهلي الرئيس التنفيذي لقطاع التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال حفل الافتتاح، إن هناك مطالب اجتماعية واقتصادية في الوطن العربي تعبر عن نفسها في صورة احتجاجات جماهيرية، وهناك تطلعات مشروعة لدى كتل ضخمة من السكان في تحسين مستوى حياتهم، والارتقاء بجودة حياة أبنائهم.

وشدد أبو الغيط على أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية.

ونوه أبو الغيط بأن «التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد» قد سلط الضوء على الطبيعة المركبة لظاهرة الفقر في العالم العربي، وأظهر عدم ملاءمة الاكتفاء بقياس الدخل كمؤشر وحيد على الفقر، بل ضرورة النظر إلى ظاهرة الفقر من منظور أوسع بوصفه حرماناً من الفرص في التعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق.. وقد وضع هذا التقرير المهم 12 مؤشراً لقياس الفقر متعدد الأبعاد، من بينها مثلاً التغذية والحمل المبكر وسنوات الدراسة ومياه الشرب المأمونة وغيرها.