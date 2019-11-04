شاب عربي يعتدي على فتاة

تحرير الأمير (دبي)

استغل شاب عربي علاقة ود وصداقة تربطه بفتاة فلبينية وانتهز فرصة ضعفها وتواجدها معه في غرفة أحد الفنادق وقام بالاعتداء عليها.

وأحالت النيابة العامة بدبي ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات التي تعود أحداثها إلى مارس الماضي من العام الجاري وحسب شهادة المجني عليها في التحقيقات أقرت أمام النيابة أنها تربطها علاقة صداقة متينة مع المتهم بعد تعرفها إليه في أحد المتاجر التجارية ومن ثم بدأ التواصل معها بصورة يومية عبر برنامج مواقع التواصل الاجتماعي «واتس اب»، حيث طلب منها مقابلتها ودعاها وصديقتها إلى تناول طعام العشاء في مطعم راق وقضاء أمسية في أحد الفنادق، منوها أن صديقه سيكون برفقته وبالفعل بعد انتهاء عملها كنادلة، حضرت هي وصديقتها حيث ذهبوا جميعاً إلى المطعم ثم إلى حفل تعاطوا خلاله المشروبات الكحولية.

وعلى صعيد ثان، نظرت محكمة الجنايات بدبي قضية خليجي بتهمة اعتداء على شرطيين أثناء تأدية عملهما، وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي خلال قيام رجال الشرطة بمحاولة توقيف المتهم على خلفية ورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة دبي، يفيد بوجود مشكلة بأحد الفنادق حيث توجهت دورية على الفور لمكان الفندق.

وحسب شهادة المجني عليه الأول (الشرطي) عند وصول الدورية كان المتهم برفقة فتاة خلال خروجهما من الفندق وتسيل دماء من يدي المتهم الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فتم طلب مركبة الإسعاف وبعد وصولها رفض تلقي العلاج من قبل المسعفين، وأبدى مقاومة شديدة، وتعدى باللفظ على رجال الأمن، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه لحين الانتهاء من القضية.