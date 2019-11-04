14000 زائر يشاركون «جامع الشيخ زايد» الاحتفال بـ «يوم العلم»

أبوظبي (وام) احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير بـ«يوم العلم» في مقره، وشارك أكثر من 14 ألف زائر من مختلف الثقافات، في فعاليات المركز التي أقامها لهذا الغرض تعرفوا خلالها إلى هذه المناسبة الوطنية، من خلال جولات خاصة قدمها اختصاصيو الجولات الثقافية في المركز.

وتضمن الاحتفال بهذه الفعالية توزيع الأعلام، وتذكاراً يحمل صورة تعبر عن الروح الوطنية التي ترتبط بالجامع الكبير.

وقام موظفو المركز بالتعاون مع طلاب مجمع مدارس الإمارات الوطنية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، برفع العلم في الوقت المحدد، مشكلين صورة بشرية لعلم دولة الإمارات، الأمر الذي عكس تلاحم أبناء زايد، وتعاقب الأجيال على رفع راية الوطن، مجددين عهود الوفاء للقيادة الحكيمة.

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