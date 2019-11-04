احتفالات ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

الظفرة (وام) احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أمس بـ«يوم العلم» في أجواء مفعمة بروح الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ورفع أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم الدولة على السارية بمقر الديوان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بحضور عدد من مدراء وموظفي الديوان وكبار المسؤولين بالجهات الحكومية بمنطقة الظفرة وطلبة وطالبات مدارس مدينة زايد والفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي.

وعبر الظاهري عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بـ«يوم العلم» الذي يشكّل محطة من محطات الاحتفاء براية الوطن ورمز عزّته ووحدته ومجده.. وقال: «إن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة ولمسيرة الوطن وتجديد العزم ومضاعفة الجهود والعمل ليبقى هذا الوطن منارة تقدم وحضارة».

ورفع أحمد مطر الظاهري أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للقيادة الرشيدة، وأشاد بالإنجازات الحضارية التي حققتها الإمارات منذ أن اتفق الآباء المؤسسون على إيقاد شعلة الاتحاد التي كانت وستبقى مصونة على مر الأزمان.

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