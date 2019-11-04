خالد بن محمد بن زايد يرفع العلم في مكتب أبوظبي التنفيذي

أبوظبي (الاتحاد)

رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، علم الدولة على السارية الرئيسة بمكتب أبوظبي التنفيذي، ترسيخاً لمعاني الولاء والانتماء لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاء بـ«يوم العلم»، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

وبعد أن رفرف علم الاتحاد على قمة السارية، عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، مجسداً مشاعر التلاحم والوحدة بين شعب الإمارات الأبي وقيادته الحكيمة، والتفافهم حول راية العز والفخر، وولائهم الراسخ للوطن.

وعبّر موظفو مكتب أبوظبي التنفيذي عن أسمى مشاعر الاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع سكان الإمارات، والتي تعيد التأكيد على التمسك بالقيم السامية التي زرعها نهج الوحدة في نفوس أبناء الوطن، والمعاني الأصيلة للوفاء والانتماء، لتبقى دولة الإمارات عنواناً للأمجاد، ونموذجاً حضارياً للتقدم والازدهار. وتجسيداً لتلك المشاعر النبيلة، قام الموظفون بالمشاركة في تشكيل لوحة قسم الولاء بألوان علم الإمارات، مستذكرين الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في فترة زمنية قياسية على امتداد مراحل البناء والتمكين، بفضل جهود الآباء المؤسسين، والرؤية الاستشرافية السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، التي عزز دعائمها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، والتضحيات الجليلة التي يقدمها أبناء الوطن من أجل إعلاء رايته، وصون مكتسباته، ليظل علم الإمارات خفاقاً شامخاً في سماء العز والكرامة.