3 سنوات سجناً لرجل أمن وعصابته

دبي ( الاتحاد)

أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر بحق رجل أمن حيث قضت بإقالته من وظيفته وحبسه 3 سنوات بعد إدانته بسرقة 272 ألف درهم، كما حكمت على رفاقه الأربعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، يتبع كلاً منهم الترحيل بعد انتهاء عقوبتهم.

وتعود تفاصيل القضية حين قام رجل الأمن بالتخطيط للجريمة من خلال التعاون مع شركائه وهم شخصان من الجنسية الكاميرونية بسرقة تاجر عملة، وشخصان عربيان، حيث طلب منهم التواصل (مع الضحية تاجر العملة باكستاني الجنسية فتواصلوا معه لشراء مبلغ 150 ألف دولار مقابل 272 ألف درهم ووافق التاجر الذي التقى بأفراد العصابة في منطقة البراحة، وكان يتفاوض بشأن النسبة عندما وصل (المتهم الرئيس) رجل الأمن مع اثنين عرب تظاهروا بأنهم تحريات ثم قبضوا على التاجر والكاميرونيين بتهمة بيعهم عملة بطريقة غير مشروعة. ثم فروا جميعهم بأموال الضحية وقسموها فيما بينهم حيث كان نصيب رجل الأمن 100 ألف درهم.

وحين اكتشف التاجر أنه ضحية عملية نصب قام بفتح بلاغ بالقضية حيث تم تعقب الأمر من رجال الشرطة وإلقاء القبض على جميع المتورطين فيها.وعند الاستجواب، أنكر رجل الأمن أي علاقة تربطه بالجريمة، ونفى معرفته بالمتهمين الآخرين، لكن شهاداتهم أكدت تورطه في القضية وتم الحكم عليهم جميعا بالسجن والترحيل.