تمرين إخلاء في حضانة بالعين

أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي تمريناً ناجحاً لعملية إخلاء وهمي بحضانة هد ستار بمنطقة زاخر العين بهدف قياس مدى جاهزية وكفاءة الفرق والجهات المعنية وكيفية التعامل في الحالات الطارئة.

وتضمن سيناريو التمرين نشوب حريق في إحدى الغرف بالحضانة وإخلاء الأطفال بنجاح ووصول جميع الجهات في وقت قياسي، وركز على سرعة الاستجابة وتأكيد أهمية رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع لتأمين سلامتهم وحماية أرواحهم.

وشارك في التمرين مديرية شرطة منطقة العين، مركز القيادة والتحكم منطقة العين، مركز التدخل السريع بمنطقة زاخر، وقسم الطوارئ والسلامة العامة/ منطقة العين، قسم الأزمات والكوارث/ منطقة العين.

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