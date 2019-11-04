السجن لآسيويين سرقا هاتف ومحفظة عامل

محمد صلاح (رأس الخيمة) قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس برئاسة المستشار سامح شاكر، بالسجن لمدة عامين على شابين من الجنسية الآسيوية في قضية سرقة هاتف محمول من أحد العمال.

وكان المتهمان قد استوقفا العامل خلال سيره بسكن العمال الذي يقيم فيه، حيث طلبا منه بعض الأغراض قبل أن ينقضا عليه ويسرقا هاتفه ومحفظته، وحاول المتهمان الهروب على دراجة هوائية بعد الواقعة لكن المجني عليه نجح في اللحاق بهما، واستنجد بزملائه الذين نجحوا في الإمساك بالمتهمين، وعقب إلقاء القبض عليهما اعترف المتهمان بالواقعة حيث ضبط بحوزتهما الهاتف ومحفظة المجني عليه.

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