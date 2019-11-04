أبوظبي (وام) أكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة أن الاحتفاء بـ «يوم العلم» مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة تحت راية الفخر والاعتزاز.

وقال: «نجدد في هذه المناسبة الولاء والانتماء للوطن والقيادة على مواصلة مسيرة الإنجازات لتبقى راية العز والفخر ترفرف عاليا في سماء التسامح والعطاء، ونستلهم تحت راية العلم المآثر العظيمة لآبائنا المؤسسين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل ترسيخ مكانة الإمارات وتحويلها إلى منارة يهتدي بها العالم في المجالات كافة، وأصبحت دولة الإمارات مثالاً للتقدم والرقي والإرادة والتميز نحو تقديم أفضل الخدمات». مطر النيادي

وكيل وزارة الطاقة والصناعة

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