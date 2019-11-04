خليفة التربوية والمباركة تحتفلان بـ «يوم العَلَم»

أبوظبي ( الاتحاد) استضافت كلية الإمارات للتطوير التربوي كلا من جائزة خليفة التربوية ومؤسسة المباركة في أبوظبي للمشاركة في فعاليات احتفال الدولة بـ«يوم العلم»، حيث نظمت المؤسسات الثلاث احتفالية بالمناسبة في كلية الإمارات للتطوير التربوي تم خلالها رفع العلم وأداء التحية من قبل فرق طلابية من مدارس الإمارات الوطنية.

وحضر الفعاليات الدكتور إبراهيم الحجري مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي وأمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وشمسة الطائي المدير التنفيذية لمؤسسة المباركة.

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